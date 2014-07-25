США отправляют военную миссию в Украину для реформ

Через несколько недель группа представителей министерства обороны, специализирующихся на стратегии и политике, отправится в Киев, чтобы оценить конкретные программы США, которые могли бы помочь развитию Украины, сообщил представитель Пентагона, полковник Стив Уоррен, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Washington Times.

Читайте такжеСША имеют свидетельство, что Россия ведет артобстрел со своей территории

Целью сотрудников Пентагона будет работа с украинскими специалистами для "формирования и создания долговременной программы для будущей деятельности США по поддержке украинского военного сектора, через экспертные команды и постоянных советников", - добавил Стив Уоррен.

"Конечно, мы заинтересованы в том, что происходит в Украине, и было бы замечательно иметь понимание того, где мы можем максимизировать помощь, которую хотим предоставить", - заявил конгрессмен Дункан Хантер.