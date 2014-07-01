Пентагон: Россия ведет войну с Украиной

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление командующего силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава.

По его словам, в свете агрессивного поведения России в Украине НАТО готово защищать своих европейских партнеров.

При этом генерал практически признал, что именно Россия не только поддерживает сепаратистов, но и с помощью своих военных воюет в Украине.

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"Факты говорят сами за себя - мы слышим хорошую риторику о перемирии, но мы наблюдаем продолжение конфликта, поддержки конфликта с востока через границу. И пока мы не увидим изменения ситуации на месте, мы должны быть очень внимательными", - отметил Бридлав.

Также он заявил, что сейчас США наблюдают на восточных границах "более 7 батальонов российских военнослужащих и большое количество малых оперативных групп, и это не помогает решению ситуации".