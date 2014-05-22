Пентагон подтверждает отвод "некоторых" частей РФ от границ с Украиной

"Мы видели, что некоторые российские войска отведены от границы", - сказал Уоррен журналистам. Однако, по его словам, США пока не торопятся делать выводы, и неподалеку от границы остаются десятки тысяч российских военнослужащих. США по-прежнему обеспокоены, что эти силы могут дестабилизировать ситуацию в Украине, заключил представитель Пентагона.

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Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие, задействованные в учениях в Ростовской, Белгородской и Брянской областях возвращаются в места постоянной дислокации.

21 мая в Минобороны РФ заявляет, что учения у границ Украины проводились в течение полугода, войска вернуться к местам постоянной дислокации только к 1 июня.

19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводят «учения» у границы Украины, в места постоянной дислокации.

Напомним, что 7 мая Путин также заявил, что российские войска отведены от границ с Украиной. Однако НАТО и Пентагон опровергли эту информацию.