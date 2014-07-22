Пентагон не верит в версию об атаке Boeing украинскими ВВС
04:13, 22 июля 2014Политика
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Пентагон считает не соответствующим действительности заявление о том, что в небе около малайзийского Boeing 777 находился украинский боевой самолет
REUTERS
Об этом заявила РИА Новости официальный представитель американского оборонного ведомства Эйлин Лайнез.
"Обращаю ваше внимание на последние заявления президента (Украины Петра) Порошенко в эфире CNN, где он сказал, что это неправда", — сказала Лайнез.
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Генштаб России обнародовал информацию о крушении Boeing на Украине
Она не уточнила, намерены ли американцы вообще изучать предоставленные Россией данные или публиковать свои спутниковые снимки.
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