Пентагон не верит в версию об атаке Boeing украинскими ВВС

Об этом заявила РИА Новости официальный представитель американского оборонного ведомства Эйлин Лайнез.

"Обращаю ваше внимание на последние заявления президента (Украины Петра) Порошенко в эфире CNN, где он сказал, что это неправда", — сказала Лайнез.

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Генштаб России обнародовал информацию о крушении Boeing на Украине

Она не уточнила, намерены ли американцы вообще изучать предоставленные Россией данные или публиковать свои спутниковые снимки.