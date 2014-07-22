Пентагон не верит в версию об атаке Boeing украинскими ВВС

04:13, 22 июля 2014
Политика
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Пентагон считает не соответствующим действительности заявление о том, что в небе около малайзийского Boeing 777 находился украинский боевой самолет

REUTERS

Об этом заявила РИА Новости официальный представитель американского оборонного ведомства Эйлин Лайнез.

"Обращаю ваше внимание на последние заявления президента (Украины Петра) Порошенко в эфире CNN, где он сказал, что это неправда", — сказала Лайнез.

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Генштаб России обнародовал информацию о крушении Boeing на Украине

Она не уточнила, намерены ли американцы вообще изучать предоставленные Россией данные или публиковать свои спутниковые снимки.

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