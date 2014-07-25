На месте падения "Боинга" обнаружили большой обломок самолета и тела погибших - СМИ

Об этом сообщает телекомпания ABC через неделю после трагедии.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Боцюркив сообщил телеканалу, что новая находка - это часть фюзеляжа и корпуса с иллюминаторами, которая "появилась из ниоткуда".

"Это почти из ниоткуда появилось, потому что не было никаких признаков, которые указывали на падение: ни сломанных веток, ничего, чтобы указывало, что кусок фюзеляжа упал там", - сказал он.

Эксперты отметили белым флажком это место, поскольку не имели соответствующего оборудования, чтобы извлечь тела из-под обломков. Кроме того, в этой части самолета были обнаружены личные вещи членов экипажа.

По словам представителя ОБСЕ, эта находка свидетельствует о необходимости проведения более тщательного осмотра места падения самолета, но усилия следователей осложняется боевыми действиями, которые происходят на Донетчине.

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Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших.

Тела перевезли в Харьков и постепенно перевозят в Нидерланды.