Сегодня из Харькова в Нидерланды отправят 74 гроба с телами пассажиров “Боинга”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила перед отправкой самолетов пресс-офицер голландской милиции Эстер Набер.

“Будет 74 гроба”, - сказала Набер.

Отвечая на вопрос, каким образом устанавливается количество тел, если эксперты не открывают пакеты, в которых они доставлены в Харьков, Набер сказала: «Когда мы называем цифры, мы считаем гробы, которые мы грузим в самолет. В большинстве из них есть один человек, но в некоторых есть фрагменты тел. Поэтому мы не можем точно сказать, сколько тел и фрагментов находятся в контейнерах. Это можно будет сказать, когда мы завершим процедуру идентификации в Нидерландах”, - сказала Набер.

По ее словам, сегодня на 12.00 и 13.00 запланирована отправка двух рейсов с контейнерами с телами в Эйндховен.

По случаю очередной отправки тел в Харьков прибыли официальные делегации Австралии и Нидерландов. Делегации возглавляют министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп и министр иностранных дел Королевства Нидерланды Франс Тиммерманс.

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Тела перевезли в Харьков и постепенно перевозят в Нидерланды.