Яценюк прибудет в Верховную Раду - источник

Об этом УНИАН сообщил источник парламенте.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор» в ВР. По словам Турчинова, фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, еще 19 народных депутатов заявили и подали заявления о выходе из состава коалиции. Фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту распустить нынешний парламент и назначить новые выборы. Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если на протяжении 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить ВР Украины.Читайте такжеВ ВР не поступало письменное заявление Яценюка об отставке - Кошулинский

После этого премьер-министр Яценюк заявил, что подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив». Выступая с трибуны Верховной Рады Украины, он сказал, что ни в коем случае не согласится на коалицию с «регионалами» и коммунистами, а поскольку действующая коалиция развалилась, то он принял решение подать в отставку.

В тот же день Порошенко направил Турчинову письмо, в котором попросил парламент 25 июля путем голосования определиться с вотумом доверия Кабинету министров.

Как отметил Порошенко, распад коалиции в Верховной Раде не является правовым основанием для отставки правительства. Он отметил, что выход народных депутатов из коалиции не должен парализовать работу парламента, Верховная Рада обязана и в дальнейшем решать вопросы государственной важности.Читайте такжеСегодня Рада может распустить коалицию (онлайн-трансляция)

На Правительственном портале обнародовано распоряжение Кабмина от 24 июля № 658-р о назначении вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана врио премьер-министра.