"УДАР" и "Свобода"  заявили о выходе из парламентской коалиции, “Батькивщина” виступает за досрочные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента о выходе фракции УДАР из коалиции сообщил председатель фракции Виталий Ковальчук.

Он отметил, что это позволит президенту Украины распустить парламент Украины и назначить досрочные выборы в Верховную Раду Украины.Читайте такжеНа досрочные парламентские выборы необходимо около 1 млрд грн - Магера

В свою очередь председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что фракция выходит из коалиции для того, чтобы президент Украины смог распустить ВР, потому что “в нынешней ситуации такой парламент, который покрывает государственных преступников, московскую агентуру, парламент, который не освобождает от депутатской неприкосновенности всех тех людей, которые работают на Кремль, существовать не должен”. Он подчеркнул, что досрочные парламентские выборы, которые должны состояться в ближайшее время, должны проходить, “когда в Украине будет установлен мир”.

“Батькивщина” виступает за досрочные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с парламентской трибуны заявил лидер фракции Сергей Соболев.

“Фракция “Батькивщина” сегодня заявляет о том, что мы идем на парламентские выборы внеочередные, и мы считаем, что в этих условиях единственной возможностью проведения выборов является принятие закона о выборах на пропорциональной основе по открытым спискам и немедленном наведении порядка и завершении освобождения территории Украины от российских захватчиков и террористов”, - сказал Соболев.Читайте такжеТурчинов досрочно закрыл утреннее пленарное заседание

Кроме того, Соболев обратился к председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову с предложением, чтобы он объявил перерыв в пленарном заседании для того, чтобы парламент определил ключевые вопросы для принятия решения, в частности относительно финансирования украинской армии и закона о пропорциональных выборах с открытыми списками.

Напомним, народный депутат от "Батькивщины" Николай Томенко утверждает, что среди депутатов из фракций парламентской коалиции достаточно желающих уже сегодня написать заявления о выходе из коалиции для того, чтобы появились основания для прекращения ее существования.