Нидерланды направляют 40 военных для участия в поисковой операции на месте крушения Boeing

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Гааге премьер-министр страны Марк Рютте, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, речь идет о сотрудниках королевской военной полиции, которая входит в состав вооруженных сил страны. При этом Рютте заверил, что военнослужащие не будут вооружены и не будут задействованы в обеспечении безопасности на месте катастрофы.

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Премьер-министр также рассказал, что в настоящее время из Харькова в район крушения самолета направляются два эксперта-криминалиста из Нидерландов, которые уже в пятницу, 25 июля, приступят к поискам останков, а в течение нескольких дней группа криминалистов будет расширена до 23 человек.

"Возвращение тел для нас по прежнему является главной задачей", - подчеркнул Рютте.