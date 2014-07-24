Бойцы под Мариновкой до сих пор просят подкрепление - воевать им уже нечем



На видео с пограничного блокпоста можно увидеть уничтоженную технику, контуженных людей. По ним продолжают стрелять с одной стороны сепаратисты, с другой же накрывают "Градом" русские, говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

Ребята у Мариновки понимают, что место их дислокации - стратегически важное, и поэтому уверяют - покидать его не собираются, но просят подкрепления, потому что воевать уже нечем.

"Сидим здесь, нас обстреливают. Даже ни одного сапера "завалить" не можем. Лупят издалека только", - говорят бойцы.

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В СНБО информацию о заблокированных украинских военных называют устаревшей и утверждают, что коридор помощи уже создан.

"Все боеприпасы, которые им были нужны - они уже имеют. Им организуется постоянная доставка. Мы не говорим, какими путями, потому что и их перережут. Поэтому я должен сказать, что ребята, которые находятся на этих передовых рубежах - это ребята-герои, которые выполняют свои обязанности на 5 баллов по 5-бальной шкале", - прокомментировал ситуацию представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.