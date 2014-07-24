«УДАР» готов выдвинуть кандидатуру на пост премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя обращение председателя Верховной Рады Александра Турчинова о необходимости внесения кандидатуры технического премьер-министра.

Ковальчук напомнил, что “есть процедура, пока что принятие отставки правительства, и уже после этого определяется, кто будет исполняющим обязанности”.

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По его словам, если возникнет вопрос о необходимости представления кандидатуры, то, “поверьте, у нас есть подходящие кандидатуры, которые могут достойно выполнять функции премьер-министра Украины и не рассказывать о том, как тяжело, а искать способы, каким образом решать насущные проблемы, которые стоят сейчас и перед правительством, и перед страной в целом”.

Комментируя заявление Арсения Яценюка об отставке с должности премьер-министра Украины, Ковальчук отметил: “Скажу откровенно, я все-таки думал, что господин Яценюк, я уважаю его как политика, все же не будет поддаваться эмоциям”. По словам депутата, сегодняшнее решение Яценюка - это “все же немножко такое эмоциональное было заявление ”.

Ковальчук также назвал странным “поведение господина Турчинова, который вместо того, чтобы поставить вопрос на голосование, закрыл сессию”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, на утреннем заседании председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор» в ВР.

Турчинов отметил, что сегодня на пленарном заседании фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, по его словам, еще 19 внефракционных народных депутатов подали заявления о выходе из состава коалиции.

На вечернем заседании Верховная Рада не смогла принять ни одного решения и Яценюк заявил о своей отставке с поста премьер-министра Украины «в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив».

Выступая с трибуны ВР, Яценюк заявил, что ни в коем случае не согласится на коалицию с «регионалами» и коммунистами, а поскольку действующая коалиция развалилась, то он принял решение подать в отставку.

«Какие есть варианты у правительства? Поскольку у нас парламентско-президентская республика, то первый вариант: распалась одна коалиция, премьер-министр начинает процедуру формирования новой коалиции. Что это означает? Это означает, что премьер-министр должен взять в коалицию коммунистов и «регионы». Я этого не сделаю ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, «есть второй вариант. В этом случае, когда нет новой коалиции, а действующая коалиция в парламентско-президентской республике распалась, правительство и премьер-министр обязаны подать в отставку». «Я заявляю об отставке в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив”, - сказал Яценюк.

После этого Турчинов обратился к народным депутатам из фракций «УДАР» и "Свобода" с призывом срочно внести кандидатуру технического премьер-министра.