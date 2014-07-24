Порошенко призывает Европарламент признать «ЛНР» и «ДНР» террористами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с депутатами Европарламента от Европейской народной партии.

Порошенко подчеркивает важность признания «ЛНР» и «ДНР» террористами, поскольку «после такой резолюции каждый, кто поддерживает, координирует, финансирует эти организации, может стать объектом международных санкций». По его словам, сегодня, в частности, готовится соответствующая резолюция в сенате США и парламенте Австралии.

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Президент еще раз отметил, что события на востоке Украины - «не локальная проблема». «Террористическая атака на малазийский самолет только подтвердила, что это – вопрос глобальной безопасности», - подчеркнул он.

«Каждый день мы фиксируем артиллерийские атаки с российской территории. Мы не отвечаем огнем в сторону российской территории. Мы не хотим дать шанс, чтобы из-за провокации у России появились основания начать вторжение. Это ответственная позиция наших войск, за которую мы платим большую цену. Только вчера украинские войска потеряли два самолета. К сожалению, даже после решения Европейского совета, после решения Европейского парламента Россия не изменила своего подхода и мы не имеем прогресса в этой ситуации», - заявил президент.

В то же время, по словам главы государства, Украина имеет утешительный факт – «уникальную европейскую солидарность». Он поблагодарил Европейскую народную партию за «очень тесную координацию» в отношениях и выразил пожелания ее дальнейшего укрепления.

Также глава государства отметил важность того, что сегодня Совет ЕС на уровне послов рассматривает вопрос о конкретных санкциях в отношении России. «Мы надеемся на то, что лидеры европейских государств услышат голос Европейского парламента о третьем этапе санкций», - заявил президент.

Кроме того, Порошенко сообщил о значительном прогрессе, которого достигли украинские военные в антитеррористической операции. Так, территория, которая контролируется боевиками, за последний месяц была уменьшена в два раза. 650 тысяч человек освобождены от фактической оккупации боевиками, подчеркнул он. Президент отметил, что «люди на освобожденных территориях не поддерживают террористов, они поддерживаются извне Украины».

В свою очередь новоизбранный президент группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер отметил, что избрание Порошенко дало «четкий евроинтеграционный сигнал» украинского народа. «Наш первый визит после выборов в Европарламент мы осуществляем именно в Киев, чтобы заявить о нашей солидарности и сотрудничестве с Вами и народом Украины», - сказал он.

По словам Вебера, «для всех является понятным, что Россия несет ответственность за ситуацию на востоке Украины. Мы должны сделать, что можем, чтобы оказать давление на российскую сторону». «У европейцев есть осознанное ощущение, что это наш общий вызов, и трагедия с малазийским самолетом только подтвердила это», - добавил он.

По данным пресс-службы, во встрече также приняли участие президент ЕНП Джозеф Доул, руководитель комитета Европарламента по международным делам Элмар Брок, депутаты Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, Анджей Пленкович, Сандра Кальнете и Кристиан Преда, а также председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский. С украинской стороны на встрече также присутствовали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый.