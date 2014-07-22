Рада призывает мир признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Верховной Рады Украины «О трагической гибели людей в результате террористического акта над территорией Украины» (4326-А).

За данное решение проголосовали 236 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции КПУ, группа “За мир и стабильность”, а из фракции Партии регионов “за” проголосовал только один народный депутат.

Читайте такжеПостпред в ООН призвал весь мир признать ДНР и ЛНР террористическими организациямиВ заявлении осуждается агрессивная политика российской власти против Украины. Верховная Рада Украины в своем заявлении обращается в международным и европейским организациям, лидеров стран мира с предложением:

принять все необходимые меры для расследования обстоятельств трагедии;

установить и привлечь к ответственности виновных в совершении террористического акта;

признать организации ДНР и ЛНР террористическими;

предпринять совместные с Украиной меры, в том числе в военно-технической сфере, направленные на пресечение деятельности террористических группировок, которые ведут военные действия против Украины и являются угрозой миру и стабильности в мире.

Читайте такжеЛитва настаивает на предоставлении статуса террористических организаций ЛНР и ДНР - СМИВ заявлении сказано, что 17 июля 2014 года над территорией Украины в районе города Тореза Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing-777 малазийской авиакомпании, на борту которого находилось около 300 пассажиров. По имеющимся у компетентных органов Украины данным, этот террористический акт совершен боевиками, которые ведут боевые действия против Украины на территории Донецкой области,с использованием поставленного Российской Федерацией зенитно-ракетного комплекса «Бук», обслуживался российскими военнослужащими. В результате этого варварского акта погибли все, кто находился на борту самолета. Он стал возможным благодаря поддержке боевиков со стороны действующего руководства Российской Федерации, обеспечению их современной военной техникой и оружием, в том числе ракетными комплексами для поражения воздушных целей, отмечается в заявлении.

“Такие действия и безответственная политика российской власти, направленные против Украины, фактически провоцируют акты международного терроризма, в результате которых гибнут не только граждане Украины, но и граждане других государств”, - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что незаконные поставки властями Российской Федерации оружия на территорию Украины, направление российских наемников и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в боевых действиях против Украины являются актами военной агрессии против Украины и имеют все признаки международной террористической деятельности, олицетворением которой являются такие организации как Аль-Каида и другие. На этот же путь встали и организации ДНР и ЛНР.

В заявлении сказано, что агрессия Российской Федерации против Украины уже стала угрозой жизни и безопасности не только украинских, но и иностранных граждан, и обрает признаки реальной угрозы всему миру.

Верховная Рада Украины выражает искренние соболезнования семьям и близким всех погибших в результате этого террористического акта.