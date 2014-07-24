В Донецкой области в результате боевых действий сегодня ранен 1 человек, вчера - 7
14:07, 24 июля 2014Политика
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В Донецкой области в результате боевых действий сегодня ранен 1 человека, вчера - 7.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
24 июля в результате боевых действий по состоянию на 12.00 в Петровском районе города Донецка был ранены один человек.
23 июля в результате боевых действий на территории области ранены 7 человек.
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