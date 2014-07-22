В Донецке сотрудники СБУ задержали координатора действий боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники пресекли преступную деятельность созданной российскими спецслужбами из числа граждан Украины диверсионно-подрывной группы, члены которой незаконно поставляли в Украину из РФ военное снаряжение и наемников.

Установлено, что злоумышленники также собирали и передавали террористам сведения военного характера о дислокации подразделений ВС Украины в зоне АТО.

21 июля сотрудники СБУ захватили одного из руководителей группы, который получал задания непосредственно от российских кураторов, – гражданина Украины «Г» (кличка «Натан»), уроженца и жителя Донецка. У него изъяты вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность в пользу иностранного государства.

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В настоящее время проводятся первоочередные оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию всех членов разведывательно-подрывной группы и выявлению других каналов попадания в Украину средств поддержки боевиков.