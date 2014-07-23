В Дзержинске после боевых действий госпитализированы 15 человек - мэр
23:47, 23 июля 2014Политика
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В Дзержинске после боевых действий в больницу доставлены 15 человек, в том числе 3 – с тяжелыми повреждениями.
В Дзержинске после боевых действий госпитализированы 15 человек / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на мэра Дзержинска Владимира Слепцова.
По его словам, после боевых действий 21 июля по освобождению Дзержинска от боевиков, в центральную городскую больницу доставлено с различными ранениями 15 человек, из них 3 - с тяжкими телесными повреждениями, 5 - с телесными повреждениями средней тяжести.
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Также в морг доставлено 2 тела мужчин (не из числа гражданского населения и вооруженных сил Украины) и 2 тела женщин, погибших в результате осколочных ранений.
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