В Госдуме РФ опровергли, что готовят внеплановое заседание относительно Украины

Об этом УНИАН сообщили в Госдуме.

"Работа по подготовке внепланового заседания Госдумы не ведется", - сказал сотрудник аппарата Госдумы РФ.

Кроме того, депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, отвечая на вопрос УНИАН о подготовке такого заседания, сказал: «Меня не информировали, но если бы эта информация соответствовала действительности, я бы об этом знал».

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Сегодня ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в нижней палате российского парламента, сообщили, что депутаты Госдумы РФ, находязиеся в плановом отпуске, в экстренном порядке съезжаются в Москву для участия во внеплановом заседании из-за ситуации на востоке Украины.

По словам источников, какой документ планируют рассмотреть российские депутаты, пока неизвестно, понятно лишь то, что в высшем руководстве России «что-то задумали» в отношении ситуации на востоке Украины, раз намерены провести внеплановое заседание Госдумы РФ.