В Госдуме РФ предлагают защитить боевиков ЛНР и ДНР от уголовной ответственности

Парламентарии предлагают внести поправки, чтобы граждане РФ, поехавшие добровольцами на юго-восток Украины и вступившие в ряды ЛНР и ДНР, не попали потом под уголовную ответственность.

Об этом пишет Лента.ру.

В Уголовном кодексе за участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемника гражданину России предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы. Согласно статье 359 УК РФ наемник — это человек, который поехал воевать исключительно с целью получить материальное вознаграждение. С примечанием: если он не является гражданином государства, где идут военные действия, не проживает постоянно на той территории и Россия его туда официально не отправляла.

«Мы предлагаем это понятие уточнить, чтобы отделить наемников от добровольцев, — прокомментировал Ярослав Нилов. — Если человек по собственным убеждениям выезжает в зону конфликта, если не ставит перед собой цель заработать деньги, ему не должна грозить уголовная ответственность».

Депутаты от ЛДПР, считают необходимым внести поправку в УК, чтобы все те граждане России, которые сегодня по своей воле в Украине бескорыстно воюют, были уверены, что в их действиях нет состава преступления.

«Мы полагаем, что уже в скором времени наш законопроект будет очень кстати», — резюмировали инициаторы поправки в статью УК.

Авторы изменений предлагают дополнить примечание части 3 статьи 359 УК РФ одним-единственным предложением: «Наемником не признается лицо, которое не преследует корыстных целей, действует по внутреннему убеждению, по собственной инициативе в защиту гражданского населения, беженцев, а также осуществляет охрану медицинского персонала, персонала, оказывающего гуманитарную помощь, журналистов, представителей средств массовой информации, и других лиц, не участвующих в военных действиях и находящихся в зоне вооруженного конфликта или военных действий».

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В свою очередь, эксперты не видят острой необходимости уточнять некими поправками статью о наемничестве.

«Я не помню ни одного российского добровольца, который вернулся, к примеру, из Сербии, из Абхазии, и на него в России завели уголовное дело», — прокомментировал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам Жарихина, это в стиле ЛДПР — признать добровольцами тех граждан России, которые участвовали в военных действиях на стороне ополчения, а наемниками всех россиян, воевавших на стороне украинской армии. Хотя, считает эксперт, и наемники, и добровольцы могут быть с обеих конфликтующих сторон.

«Я не вижу юридической основы под этим законопроектом», — констатировал политолог.