Посол США опубликовал спутниковые фото центра подготовки террористов в РФ

«Вот снимки российского центра подготовки для сепаратистов вблизи границы с Украиной», –пишет Пайетт в своем Twitter.

Напомним, сегодня премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия непосредственно причастна к финансированию терроризма на территории Украины.

Представители Украины также неоднократно акцентировали внимание на том, что Россия проводит подготовку боевиков на тренировочных база на территории РФ.