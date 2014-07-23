Посол США опубликовал спутниковые фото центра подготовки террористов в РФ
15:12, 23 июля 2014Политика
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт опубликовал спутниковые снимки центра подготовки террористов на территории российской Федерации.
Леагерь террористов на территории России / twitter.com/GeoffPyatt
«Вот снимки российского центра подготовки для сепаратистов вблизи границы с Украиной», –пишет Пайетт в своем Twitter.
от снимки #российского центра подготовки для сепаратистов вблизи границы с #Украиной. #MH17pic.twitter.com/VAdx9jg4zV
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 23, 2014
Напомним, сегодня премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия непосредственно причастна к финансированию терроризма на территории Украины.
Представители Украины также неоднократно акцентировали внимание на том, что Россия проводит подготовку боевиков на тренировочных база на территории РФ.
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