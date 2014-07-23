Из-за террористов на Донбассе может произойти экологическая катастрофа

Об этом говорится в сообщении «Мирный Донбасс» в "Фейсбуке".

«Предприятие получает электроэнергию только от одной ЛЭП (линия электропередач, ред.) из четырех. Остальные три – повреждены в результате боев», - сообщают в сообществе.

И отмечают, для восстановления энергоснабжения нужно, чтобы рядом с заводом прекратили боевые действия и предоставили коридор для проведения ремонтных работ.

Представителям «Мирный Донбасс» известно из собственных источников о том, что «украинские военные со своей стороны готовы прекратить огонь и дать возможность подключить разрушенные линии. Готовы ли перестать стрелять ополченцы – неизвестно».

Читайте такжеТеррористы помешали восстановить движение поездов на перегоне Авдеевка – ДонецкТакже в сообщении отмечается, что возле ЛЭП много мин и растяжек. Чтобы электромонтеры ДТЭК могли начать ремонтные работы – даже после прекращения огня, территорию возле ЛЭП должны очистить саперы. «Украинские саперы готовы это сделать, если снайперы и ГРАДы со стороны ДНР не будут стрелять», - отмечают в сообществе «Мирный Донбасс».

И заявляю, что в случае «если электрообеспечение завода не будет восстановлено в ближайшее время, да еще и повредится последняя резервная линия – это может привести к ужасной техногенной и экологической катастрофе. В результате нее могут пострадать не только мирные жители г.Авдеевки, не только сами участники боевых действий – но и все живое вокруг. Предприятие находится очень близко к самому Донецку. В случае полного обесточивания предприятия, в атмосферу и воду попадут вредные и ядовитые вещества - аммиак, фенолы, роданиды, смолы и прочее. Облако коксового газа может полететь в любую сторону, убивая все живое на своем пути».

«Мирный Донбасс» заявляет, что «энергетики ДТЭК и металлурги АКХЗ сейчас очень надеются и рассчитывают, что здравого смысла и инстинкта самосохранения хватит у всех командиров, армий, батальонов и ополчений, и что они смогут прекратить боевые действия рядом с предприятием, чтобы не допустить своего «Чернобыля» в Донецкой области. Времени для спасения людей и завода критически мало».

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