"Свободовцы" выгнали Симоненко из Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от ВО «Свобода» пытаются вытолкать из зала лидера фракции КПУ Петра Симоненко.

В начале пленарного заседания слово взял народный депутат от ВО «Свобода» Алексей Кайда. Он заявил, что вчера Симоненко в интервью российским телеканалам сказал, что украинская армия массово убивает людей, и что из тел людей вынимают органы.

За такую клевету Кайда предложил удалить Симоненко из сессионного зала.

Однако председатель парламента Александр Турчинов отметил, что в регламенте ВР есть разночтение по поводу того, сколько голосов депутатов нужно для того, чтобы принять решение об удалении депутата из зала. Турчинов поручил Регламентному комитету дать заключение по этому поводу. Турчинов пояснил, что одна статья регламента говорит, что нужно не менее 150 голосов депутатов, а другая - не менее 226.

После этого депутаты-«свободовцы» подошли к Симоненко и стали выталкивать его из сессионного зала. За Симоненко вступились «регионалы» и коммунисты.

Читайте такжеРегионала Левченко пинками вытолкали из здания Рады Турчинов объявил перерыв в заседании на 15 минут.

Читайте такжеПорошенко подписал закон, позволяющий распустить фракцию КПУНа данный момент Симоненко в зале нет. Также вышел из сессионного зала народный депутат Николай Левченко, которого тоже выгоняли «свободовцы».

Заседание ВР в пленарном режиме возобновилось.