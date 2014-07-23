Украина будет углублять отношения с НАТО - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов относительно статуса союзника США и отношений с Североатлантическим альянсом. Как известно, ранее сенат США во втором чтении принял соответствующую резолюцию.

Климкин напомнил, что в сентябре состоится саммит НАТО, в рамках которого пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

„Сейчас в НАТО идет интенсивное обсуждение относительно наполнения этого статуса, мы надеемся, что для нас откроются новые возможности именно через это сотрудничество. Мы хотим, чтобы это взаимодействие перешло на качественно новый уровень. Конечно, политическое решение будет принято на уровне президента Украины, когда он будет говорить с главами государств и правительств стран НАТО, но сейчас мы работаем над поручением президента”, - отметил министр.