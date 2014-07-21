СНБО: Колонна тяжелой техники из России пыталась прорваться через Изварино

13:43, 21 июля 2014
Политика
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Колонна тяжелой техники из России пыталась прорваться на территорию Украины через пограничный пункт пропуска «Изварино».

Из России пыталась прорваться колонна тяжелой техники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеСНБО: Россия готовит новые "Грады" для террористов«Вчера из российского села Блешаково через пограничный пункт «Изварино» Луганской области колонна тяжелой техники российских диверсантов попыталась прорваться на территорию Украины», - отметил он.

«Колонну обстреляла украинская артиллерия, однако нескольким танкам и грузовикам удалось пересечь границу», - добавил Лысенко.

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