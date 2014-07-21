СНБО: Колонна тяжелой техники из России пыталась прорваться через Изварино

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеСНБО: Россия готовит новые "Грады" для террористов«Вчера из российского села Блешаково через пограничный пункт «Изварино» Луганской области колонна тяжелой техники российских диверсантов попыталась прорваться на территорию Украины», - отметил он.

«Колонну обстреляла украинская артиллерия, однако нескольким танкам и грузовикам удалось пересечь границу», - добавил Лысенко.