СНБО: Колонна тяжелой техники из России пыталась прорваться через Изварино
13:43, 21 июля 2014Политика
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Колонна тяжелой техники из России пыталась прорваться на территорию Украины через пограничный пункт пропуска «Изварино».
Из России пыталась прорваться колонна тяжелой техники / spbdnevnik.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСНБО: Россия готовит новые "Грады" для террористов«Вчера из российского села Блешаково через пограничный пункт «Изварино» Луганской области колонна тяжелой техники российских диверсантов попыталась прорваться на территорию Украины», - отметил он.
«Колонну обстреляла украинская артиллерия, однако нескольким танкам и грузовикам удалось пересечь границу», - добавил Лысенко.
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