Опознание тел пассажиров “Боинга-777” может пройти в Нидерландах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

"Украинское правительство готово транспортировать все тела погибших в Амстердам для проведения всех необходимых и независимых экспертиз", - заявил он.

По словам Яценюка, Украина готова передать координационную роль по расследованию "этой ужасной трагедии нашим западным партнерам".

В то же время глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута допускает, что опознание тел погибших пассажиров самолета малайзийских авиалиний “Боинг-777” будет проводиться не в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня после прибытия в Харьков делегации экспертов.

“Мы не понимаем, будет ли проходить здесь работа. Скорее всего, нет”, - сказал Балута.

Он отметил, что в Харьков тела погибших еще не доставлялись. Однако вся организационная работа для проведения опознания в Харькове уже закончена.

“Нет предмета исследования. Технически работа организована”, - подытожил Балута.

Читайте такжеСБ ООН согласовал проект резолюции по БоингуКак сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, предположительно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Читайте такжеВ Торез прибыл второй поезд для транспортировки тел погибших пассажиров Boeing-777Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин катастрофы малайзийского «Боинга-777» международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов.

21 июля в Харьков прибыли эксперты Интерпола и Европола, которые примут участие в расследовании авиакатастрофы.

Работе спасателей, работающих на месте катастрофы, препятствуют вооруженные террористы.