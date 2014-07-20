Установки, из которых сбит Боинг, были российские, экипаж тоже - глава контрразведки СБУ

Об этом заявил руководитель департамента контрразведки СБУ Виталий Найда в эфире телеканала 1+1, сообщает Украинская правда.

Он сообщил, что боевики сейчас максимально скрывают наличие у них российского оружия.

"У нас сейчас много оперативной информации, мы ее получаем и проверяем. Взаимодействуем с иностранными партнерами, ФБР, специалистами из Голландии, Польши. Партнеры из Великобритании уже на подъезде", - отметил Найда.

Читайте такжеСБУ обнародовала доказательства сокрытия боевиками и российской стороной "черных ящиков"Представитель СБУ заверил, что вместе с международными экспертами Украине удастся собрать достаточно улик, чтобы доказать причастность России к сбитому самолету в международных судах.

"Мы докажем, что в Украине - не гражданская война, а террористическая деятельность, спровоцированная Россией", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Найда рассказал, что на сегодня есть неопровержимые данные, что установки, из которых был сбит Боинг-777, были поставлены из России, экипаж тоже был российским.