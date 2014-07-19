СБУ: Россия пытается скрыть доказательства своей причастности к теракту в небе над Украиной (фото)

Об этом сообщил начальник Департамента СБУ Виталий Найда на брифинге в кризисном медиа-центре, сообщает пресс-служба СБУ.

«СБУ осуществляет мероприятия в рамках следствия и получает неоспоримые доказательства причастности к теракту российских граждан», - сказал Найда.

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Он отметил, что СБУ уже передала доказательства всем международным партнерам. В частности, силовое ведомство ведет непосредственную работу с представителями полиции Нидерландов и правоохранительными органами других стран, граждане которых стали жертвами теракта 17 июля.

Представитель СБУ продемонстрировал журналистам фото установки «БУК-М» на одной из улиц города Торез, а также фото следования колонны с установкой по Донецкой области.

Кроме того, обнародовано фото, сделанное в момент запуска ракеты в районе м. Торез в направлении поселка Снежное, на котором четко видно инверсионный след ракеты, которой был сбит малазийский самолет. Виталий Найда подчеркнул, что Службой четко идентифицировано место пуска, которое находится в районе, который контролируется террористами и российскими военными.

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Найда также сообщил, что российская сторона дала указание террористам вывезти из Украины все пусковые установки «БУК-М».

18 июля в 2 часа ночи в Луганской области границу с Россией пересекли два тягача, на каждом из которых находилась пусковая установка «БУК-М». В 4 ночи этого же дня госграницу пересекли еще три тягача - одна пустая платформа, на одной находилась пусковая установка с четырьмя ракетами, и на последней находилась боевая машина предположительно с модулем управления.

Он подчеркнул, что Россия делает попытки скрыть доказательства своей непосредственной причастности к теракту.