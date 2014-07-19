СБУ знает точное место запуска ракеты, которая попала в малазийский самолет

СБУ знает точное место запуска ракеты, которая попала в самолет Boing-777 Malaysia Airlines.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель департамента контрразведки СБУ Виталий Найда на брифинге для прессы.

Найда напомнил, что на сегодняшний день СБУ проводит расследование в рамках уголовного производства по факту террористического акта в отношении самолета Boing-777 Malaysia Airlines. «У нас есть бесспорные доказательства того, что террористический акт был спланирован и совершен с участием представителей Российской Федерации», - подчеркнул он. «СБУ в рамках следствия получает бесспорные доказательства», - подчеркнул Найда.

Читайте такжеПремьер-министр Турции: Боинг-777 сбила Россия

По его словам, сегодня все исследования подтверждают, что пуск осуществлялся с территории, которую контролируют террористы. Он отметил, что сегодня также у следствия есть доказательства того, что система «Бук-М1», из которой был произведен выстрел, была передана террористам Россией. «Террористы не могли получить систему «Бук» ни откуда, кроме Российской Федерации», - сказал Найда, добавив, что всего было передано три таких установки.

”Материалы предварительного следствия говорят, что ракета была выпущена из района поселка Снежное, однако в интересах следствия мы сейчас не разглашаем точное место пуска, мы предварительно знаем место пуска и сейчас максимально принимаем меры для того, чтобы получить доступ к месту пуска ”, - сказал он.

Найда отметил, что ответить на вопрос, умышленно ли террористы выпустили ракету по гражданскому самолету, можно будет лишь после того, как будут задержаны те, кто выполнял запуск ракеты, и те, кто давал приказ.

Читайте такжеСтал известен возможный маршрут, которым террористы хотят передать «черные ящики» в РФ

«Когда арестуем группу, которая руководила запуском, – группу «Минера», когда мы арестуем «Беса», который непосредственно руководил этой террористической атакой, и после того, как мы допросим и арестуем российских военнослужащих, которые производили пуск этой ракеты», - отметил он.

Найда подчеркнул, что следствие четко знает, что членами экипажа установки «Бук» были граждане РФ. ”Россия обязана предоставить нам имена, звания лиц, которые произвели запуск ракеты”, - добавил Найда.

Читайте такжеПредставители Малайзии прибыли в Украину для расследования крушения "Боинга"

Найда сказал, что сегодня также нет сомнений, что террористы знали, что производят выстрел по самолету, который летит на высоте более 10 тысяч метров.

Он отметил, что украинское следствие сотрудничает со всеми заинтересованными странами и организациями, в том числе с ФБР.