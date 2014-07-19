Террористы обстреляли представителей ОБСЕ на месте падения малазийского самолета

Украина не допустит препятствования расследованию обстоятельств трагедии малазийского самолета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Франсом Тиммермансом.

Президент отметил, что представители ОБСЕ уже находятся на месте. Вчера, несмотря на достигнутую договоренность, представители ОБСЕ подверглись обстрелу. «По имеющейся информации, сегодня европейские эксперты вернулись, но им снова мешают в работе, не дают возможности собирать доказательства, грубо обращаются с телами погибших. Мы считаем, что эта ситуация является недопустимой. Мы не допустим препятствования работе комиссии и того, чтобы представители других стран не имели возможности провести объективное расследование», - заявил Порошенко.

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В ходе встречи глава государства передал глубокие соболезнования нидерландскому народу в связи с трагедией самолета MH-17. «Украинский народ и я лично восприняли гибель Ваших соотечественников очень близко к сердцу», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что тысячи украинцев сейчас несут цветы к голландскому посольству в Киеве и демонстрируют свое сочувствие гражданам Нидерландов.

Глава государства заверил, что по его поручению правительство делает все возможное для того, чтобы расследование обстоятельств террористического акта велось под международной эгидой ICAO.

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Порошенко сообщил, что пригласил представителей Нидерландов, вместе с представителями других стран, чьи граждане также погибли, принять участие в составе работы комиссии.

Президент отметил, что готовятся международные юридические иски, чтобы так называемые «ЛНР» и «ДНР» были признаны террористическими организациями в мире. «Я уверен в том, что суд над террористами должен состояться обязательно», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

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На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В то же время в правительстве Украины заявляют, что до сегодняшнего дня боевики так и не пускают на место падения сбитого ими малайзийского самолета в Донецкой области ни правительственную комиссию, ни международных экспертов, ни следственные группы.