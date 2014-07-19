Экс-корреспондент RT рассказала, почему решила уволиться

Уволившаяся с канала Russia Today журналистка Сара Ферт в интервью британской Press Gazette рассказала, как приняла решение уйти. Об этом сообщает NEWSru.com.

Она уволилась накануне, возражая против манеры освещения телеканалом катастрофы Boeing-777 компании Malaysia Airlines в Донецкой области. При этом руководитель канала Маргарита Симоньян в своем блоге в "Живом журнале" утверждает, что предложение о новой работе она получила еще две недели назад.

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"Первый принцип стиля работы RT: что бы ни произошло, это ВСЕГДА вина Украины", - заявила в своем Twitter Сара Ферт. Корреспондент добавила, что если сотрудник RT теряет веру в позицию СМИ, то он становится бесполезным. По словам Ферт, необходимо полностью разделять взгляд издания на события, чтобы преуспеть в нем, цитирует "Росбалт".

RT style guide Rule 1: It is ALWAYS *Ukraine's fault (*add name as applicable) — Sara Firth (@Sara__Firth) July 18, 2014

В интервью Press Gazette Ферт описала, как потеряла веру в день, когда в Донецкой области разбился рейс из Амстердама с 298 людьми на борту: "Я вошла в ньюсрум, и они передавали показания бог знает какого очевидца, который обвинял правительство Украины, а ситуация была такой напряженной".

В ЖЖ Симоньян по поводу увольнения Ферт говорится: "Сара заявляет, что она выбирает правду. Очевидно, у нас разное понимание правды. Мы считаем правдой то, что репортеры своими глазами видят на месте событий. В частности, на Украине. Сара предпочла присоединиться к хору тех, кто считает правдой увиденное по телевизору и прочитанное в газетах в Лондоне". В заявлении пресс-службы, которое Press Gazette цитирует на английском языке, в дополнение к вышеприведенной фразе говорится, что RT "показывает все стороны происходящего, даже если все вокруг уже решили, какую сторону обвинять". В заявлении пресс-службы на русском, распространенном на странице Симоньян, это предложение опущено.

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Это уже не первый случай скандального увольнения с RT иностранных сотрудников. В марте уволилась ведущая Лиз Уол, причем Уол объявила об уходе в прямом эфире. В руководстве RT это назвали самопиаром.