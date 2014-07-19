Правительство бесплатно разместит в гостиницах семьи погибших на "Боинге 777" - вице-премьер
Для семей погибших на "Боинге-777" в гостиницах Киева и Харькова бесплатно зарезервировали по 300 номеров.
Также в аэропортах этих городов организовать центры консультаций, психологической поддержки и визовой помощи, сообщает ТСН.
Об этом сообщил председатель правительственной экспертной комиссии по расследованию падения малазийского самолета Владимир Гройсман на конференции в украинском кризисном медиа-центре.
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Кроме того, он добавил, что на место трагедии смогли попасть только наши МЧС-ники. Экспертов и специалистов Национального бюро расследований боевики до сих пор не пускают. Не позволяют они и перевезти тела погибших.
Также чиновник пообещал расследовать дело публично, поскольку украинские спецслужбы имеют немало доказательств того, что это был настоящий террористический акт.