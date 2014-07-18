Расследование катастрофы Boeing-777 может занять больше года - источник в ЕК

Об этом сообщил УНИАН источник в Еврокомиссии.

«Украина ведет расследование, и страна, которая ведет расследование, обычно приглашает приобщиться страну, в которой самолет был построен. Это США. И это Украина решает, приглашать ли к расследованию другие страны», - сказал он.

По словам представителя Еврокомиссии, Украина уже пригласила к расследованию Нидерланды, а также «просит об участии Евроконтроля и ИКАО». Эксперты Евросоюза тоже будут участвовать, но как наблюдатели.

Читайте такжеВиновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге - ЯценюкКак сказал источник, «черные ящики» также должны быть в украинской стороны.

Отвечая на вопрос, можно ли с помощью «черных ящиков» установить, что в самолет попала ракета, собеседник агентства сказал, что «в некоторых случаях акустический анализ может привести к пониманию того, что произошло».

Кроме того, по его словам, полное расследование, как это бывает в случаях катастроф такого масштаба, может занять больше года, и «это стандартный период времени».