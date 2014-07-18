Армейская авиация РФ продолжает ведение воздушной разведки возле украинской границы

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в 11.40 пограничниками зафиксирован полет 8 вертолетов РФ вдоль линии границы напротив участка ответственности отдела пограничной службы «Амвросиевка» Донецкого отряда.Читайте такжеСНБО обнародовал доказательства переброски российских "Градов" через границу Украины

В 3.55 18 июля зафиксирован полет беспилотного летательного аппарата вдоль береговой полосы в направлении н.п. Новоазовск, говорится в сообщении.