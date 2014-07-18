Армейская авиация РФ продолжает ведение воздушной разведки возле украинской границы
12:04, 18 июля 2014Политика
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Армейская авиация РФ продолжает ведение воздушной разведки и патрулирование вдоль украинско-российской границы.
Армейская авиация РФ продолжает ведение воздушной разведки возле украинской границы / dpsu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в 11.40 пограничниками зафиксирован полет 8 вертолетов РФ вдоль линии границы напротив участка ответственности отдела пограничной службы «Амвросиевка» Донецкого отряда.Читайте такжеСНБО обнародовал доказательства переброски российских "Градов" через границу Украины
В 3.55 18 июля зафиксирован полет беспилотного летательного аппарата вдоль береговой полосы в направлении н.п. Новоазовск, говорится в сообщении.
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