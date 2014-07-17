Боевики обстреляли блокпост сил АТО в ответ на попытки украинских военных сбить 2 беспилотника

08:51, 17 июля 2014
Политика
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Боевики обстреляли блокпост сил АТО в районе населенного пункта Стукалова Балка в ответ на попытки украинских военных сбить 2 беспилотника. 

REUTERS

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п.Стукалова Балка было обнаружено 2 разведывательных БПЛА террористов.По ним был открыт огонь, но сбить беспилотники не удалось", - написал эксперт в соцсети. Читайте такжеРоссийские вертолет и беспилотник вновь нарушили воздушное пространство Украины - ГНСУ

Через 15 минут после обнаружения БПЛА террористами был открыт огонь по блок-посту сил АТО близ н.п.Стукалова Балка.

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