Разведка США подтверждает, что малазийский самолет был сбит ракетой "земля-воздух" - СМИ

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Разведка США подтверждает, что малазийский самолет был сбит ракетой "земля-воздух". Читайте такжеТеррористы хотят отправить бортовые самописцы малазийского самолета в Москву "Разведка США подтверждает, что ракета, выпущенная в малазийский самолет, была класса "земля-воздух", но не уверена относительно происхождения", - пишет издание.

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