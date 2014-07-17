Разведка США подтверждает, что малазийский самолет был сбит ракетой "земля-воздух" - СМИ
23:46, 17 июля 2014Политика
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Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
Reuters
Разведка США подтверждает, что малазийский самолет был сбит ракетой "земля-воздух".
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"Разведка США подтверждает, что ракета, выпущенная в малазийский самолет, была класса "земля-воздух", но не уверена относительно происхождения", - пишет издание.
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