ВСУ не осуществляли никаких действий по поражению воздушных целей - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве по поводу катастрофы в Донецкой области малайзийского пассажирского самолета Boeing-777.

«Сегодня в 16:20 с экранов радаров пропал самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии» Боинг-777, совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала Лумпур», - отметил он.

«За последние дни это уже третий трагический случай, после того как с российской территории были сбиты самолеты Ан-26 и Су-25 Вооруженных сил Украины», - добавил Лысенко.

«Мы не исключаем, что этот самолет был сбит», - подчеркнул секретарь СНБО.

«Мы еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы Украины не совершали никаких действий по поражению целей в воздухе», - добавил он.

Читайте такжеГлаварь террористов Гиркин похвастался, что сбил самолет в районе Тореза«Осуществляются все возможные поисково-спасательные мероприятия», - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что малайзийский лайнер сбили донецкие террористы из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

«Только что над Торезом террористами из переданного Путиным зенитно-ракетного комплекса "Бук" был сбит гражданский самолет Куала-Лумпур - Амстердам», - написал он в Facebook.

По его информации, самолет летел на высоте 10 тысяч метров.

«Он летел на высоте 10 тысяч метров. Погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа», - заявил советник министра внутренних дел.

В пресс-центре АТО не исключили, что террористы по ошибке сбили малайзийский пассажирский Boeing-777, приняв его за украинский военный самолет.

«Террористы сегодня сбили пассажирский Боинг-777, думая, что на самом деле сбили украинский Ан-26», - говорится в сообщении.