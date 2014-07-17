Порошенко приветствует итоговое заявление Евросовета по Украине
05:03, 17 июля 2014Политика
0
Президент Украины Петр Порошенко приветствует итоговое заявление Европейского Совета по Украине, назвав его важным шагом в поддержку украинской независимости.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Европейский Совет сделал важный шаг в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Наш постоянный диалог дал результат", – написал Порошенко.
Читайте такжеЕС расширяет действие второй фазы санкций
Как сообщал УНИАН, 16 июля Евросовет объявил о расширении санкций против России. Он также поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение черного списка для России и Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter