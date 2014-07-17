Порошенко приветствует итоговое заявление Евросовета по Украине

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Европейский Совет сделал важный шаг в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Наш постоянный диалог дал результат", – написал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Евросовет объявил о расширении санкций против России. Он также поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение черного списка для России и Украины.