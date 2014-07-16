Президент Чехии заявил о возможном введении сил НАТО в Украину

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает РБК.

"В тот момент, когда Россия решит расширить свою территорию за счет восточных земель Украины, необходимо будет переходить от слов к делу", - сказал он.

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Он заявил, что в таком случае будет ратовать за боевую готовность со стороны НАТО, в частности, возможно, за ввод сил альянса на территорию Украины.

"Я никакой не боевой ястреб, но попытка захвата восточных территорий Украины - это для меня та черта, которую нельзя переступать. Но если она будет пересечена, я из мирного голубя превращусь в человека, призывающего к строжайшим санкциям", - подчеркнул он.