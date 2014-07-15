В Славянске секретаря горсовета вывели с совещания Авакова в наручниках
14:08, 15 июля 2014Политика
0
Сегодня на совещании министра МВД Украины Арсена Авакова с активом города Славянска был задержан секретарь Славянского горсовета Александр Самсонов.
Самсонова вывели с совещания в наручниках / УНИАН
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
В частности, отмечается, что Самсонова вывели из здания в наручниках и посадили в служебный автомобиль.
Читайте такжеИ.о. мэра Славянска понесет наказание за сотрудичество с террористами - МВД
Как сообщал УНИАН, вчера была задержена экс-мэр Славянска Нелли Штепа. Ей объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter