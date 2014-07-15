В Славянске секретаря горсовета вывели с совещания Авакова в наручниках

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В частности, отмечается, что Самсонова вывели из здания в наручниках и посадили в служебный автомобиль.

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Как сообщал УНИАН, вчера была задержена экс-мэр Славянска Нелли Штепа. Ей объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).