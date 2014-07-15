За сутки очередь на паром из России в Крым выросла до 2 тысяч авто
В транспортной дирекции утверждают, что всю ночь без перерыва курсировали 4 парома.
На Керченской паромной переправе продолжает скапливаться автомобильная очередь. Во вторник 15 июля, по состоянию на 10 утра, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают около 2000 автомобилей, в порту «Крым» — около 300 машин.
Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.
«Всю ночь без перерыва курсировали 4 парома. Дополнительные паромы железнодорожный «Анненков» и автомобильный «Севастополь» сделали несколько рейсов», — прокомментировали в дирекции.
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Как отметили в ведомстве, за сутки через Керченскую переправу перевезено 2500 автомобилей, паромами совершено 34 рейса, по «единому билету» перевезено 4176 пассажиров.
В понедельник 14 июля, министр транспорта России Максим Соколов проинспектировал работу Керченской паромной переправы и призвал сосредоточиться на оперативной выработке конструктивных решений для изыскания возможностей по оптимизации пропускной способности.
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Он также проинформировал о том, что для разгрузки Керченской переправы и ликвидации очередей, переправку военной техники планируют проводить через другие порты – Новороссийск и Темрюк. На сегодняшний день, ежедневно через Керченскую переправу перевозят порядка 30 единиц российской военной техники.
На очереди стоим 14 часов, проехали 7 км. За 14 часов - ни одного кафе,одни туалеты и мусорные баки! #переправа#крым#керчь#крыминтересно
— SimbIblis (@SimbIblis) 15 июля 2014