За сутки очередь на паром из России в Крым выросла до 2 тысяч авто

На Керченской паромной переправе продолжает скапливаться автомобильная очередь. Во вторник 15 июля, по состоянию на 10 утра, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают около 2000 автомобилей, в порту «Крым» — около 300 машин.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.

«Всю ночь без перерыва курсировали 4 парома. Дополнительные паромы железнодорожный «Анненков» и автомобильный «Севастополь» сделали несколько рейсов», — прокомментировали в дирекции.

Читайте такжеРоссия попробует пустить поезд через Керченскую переправу 1 августа

Как отметили в ведомстве, за сутки через Керченскую переправу перевезено 2500 автомобилей, паромами совершено 34 рейса, по «единому билету» перевезено 4176 пассажиров.

В понедельник 14 июля, министр транспорта России Максим Соколов проинспектировал работу Керченской паромной переправы и призвал сосредоточиться на оперативной выработке конструктивных решений для изыскания возможностей по оптимизации пропускной способности.

Читайте такжеНелегитимные власти Крыма планируют постепенно уничтожить порты Феодосии и Евпатории

Он также проинформировал о том, что для разгрузки Керченской переправы и ликвидации очередей, переправку военной техники планируют проводить через другие порты – Новороссийск и Темрюк. На сегодняшний день, ежедневно через Керченскую переправу перевозят порядка 30 единиц российской военной техники.