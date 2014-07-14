Меркель после разговора с Путиным выступила за прямые переговоры Киева с террористами

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии по итогам встречи Меркель с российским президентом Владимиром Путиным в бразильском Рио-де-Жанейро.

"Оба сошлись на мнении, что как можно скорее должны быть проведены прямые переговоры между украинским правительством и сепаратистами в формате видео-конференции", - сказано в сообщении, передает Украинская правда.

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В немецком правительстве уточнили, что целью таких переговоров должно стать двустороннее прекращение огня. Важным условием для этого, подчеркивается в сообщении, должен стать действенный контроль над украино-российской границей и взаимный обмен пленными.

Также в сообщении напоминается, что еще в четверг, 10 июля, Меркель и французский президент Франсуа Олланд в телефонном разговоре с Путиным отмечали необходимость приложения усилий для прекращения огня в Украине, а также для проведения встречи между представителями Украины, России, ОБСЕ и сепаратистов.

"Для этого Россия должна применить свои возможности влияния", - уточняет пресс-служба немецкого правительства.

В тот же день Меркель разговаривала по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и оба, согласно сообщению, также согласились с необходимостью срочных переговоров с участием всех сторон.

При этом немецкий канцлер признала действия Порошенко относительно сепаратистов легитимными, но призвала его учитывать взвешенность этих мероприятий и защищать мирное население.