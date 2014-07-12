Подавляющее большинство европейцев не поддерживают политику Путина – опрос

Как сообщает «Польское радио», об этом свидетельствуют результаты опроса международного центра исследований PEW, который спросил жителей 44-х стран мира об их доверии к России и отношению к политике Путина.

Оказалось, что меньше всего симпатиков российский лидер имеет в странах ЕС и в США, больше всего - на Дальнем Востоке.

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87% испанцев сказали, что негативно оценивают действия Путина на международной арене. Такую мысль разделяют 86% поляков, 85% французов и 77% немцев.

Вместе с тем действия Путина одобряет более половины жителей Китая и Вьетнама, а также почти 50% граждан Танзании, Кении и Бангладеш.

Опрос проводился в апреле этого года.