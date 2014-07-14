На совещании с силовиками Порошенко заявил, что необходимо изменить тактику проведения АТО

Президент Украины Петр Порошенко отмечает необходимость некоторых изменений в тактике, которые позволили бы сузить зону проведения антитеррористической операции, усилить защиту границ и сделать все для того, чтобы обеспечить защиту мирного населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств страны.

Глава государства отметил, что, по информации СБУ, активная фаза АТО продолжается. «За последние три дня против Вооруженных сил Украины была применена новая российская система залпового огня», - отметил он. Также подтверждаются данные о том, что участие в боевых действиях против украинских сил ведут кадровые российские офицеры.

Читайте такжеРоссия перешла к эскалации конфликта на востоке Украины - СНБО

Порошенко сообщил, что планируется проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава государства поставил перед генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» Романом Романовым задачу - для повышения эффективности боевых действий уже в течение недели улучшить состояние дел с обеспечением оружием военных в зоне АТО.

Читайте такжеРоссия изменила формат военной агрессии против Украины - ИС

Он обратил внимание начальника Генерального штаба и министра внутренних дел на то, что населенные пункты, которые освобождаются от боевиков, должны немедленно получать гражданскую власть, которая способна заботиться о населении, восстанавливать инфраструктуру, налаживать мирную жизнь, обеспечивать социальные выплаты. «Главное, в чем сейчас нуждаются люди, - это безопасность», - подчеркнул Порошенко и добавил, что местное население в освобожденных городах помогает украинским военным.

Президент подчеркнул ответственность военных за восстановление мирной жизни в освобожденных огородах. «Если взяли власть, важно не только поднять флаг, но и защитить флаг, государство, людей», - заявил Порошенко.