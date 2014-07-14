Тымчук объяснил, зачем запускается информация о наличии самолетов у террористов

У террористов на Донбассе нет авиации, а такая информация запускается с целью, чтобы потом РФ применила свою авиацию по силам Антитеррористической операции (АТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-брифинге заявил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он назвал фантазией информацию о том, что у боевиков на Донбассе в наличии имеется СУ-25.

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"Это может вылиться в то, что РФ, не исключено, будет применять боевую авиацию по силам АТО на Донбассе и это будет подаваться, что это якобы авиация террористов", - сказал он.

Тымчук также отметил, что сейчас наблюдается поток наемников на Донбасс.

"В отличие от того, что было неделю назад, уже есть и зеленые человечки - штатные военнослужащие Вооруженных сил РФ", - сказал он, отметив, что точное количество назвать не может.