Силы АТО пытаются отрезать террористов от границы в районе Краснодона
07:19, 14 июля 2014Политика
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В Луганской области, в районе поселков Поречье, Гончаровка и Урало-Кавказ идут ожесточенные бои сил АТО с террористами.
Александр Клименко, фотокорреспондент газеты "Голос Украины"
Об этом сообщает сайт informator.lg.ua со ссылкой на местных жителей. Сообщения о боях подтверждается и в официальном "Твиттере" террористов.
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"Украинская армия пытается отрезать Краснодон от границы. Бои в районе КПП Изварино, возле Краснодона. Украинские военные пытаются прорваться через Урало-Кавказ до восточных кварталов города", - сообщают сепаратисты.
Напомним, что в результате наступления сил АТО были разблокированы подступы к Луганского аэропорта.
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