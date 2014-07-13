Тымчук: авиация сил АТО уничтожила позиции террористов у аэропорта Луганска

По информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, на протяжении дня авиация вооруженных сил наносила удары по лагерям и скоплениям живой силы и военной техники террористов в зоне АТО.

Читайте такжеТеррористы из танков обстреливают луганский аэропорт - СМИ

"Уничтожены позиции террористов в районе луганского аэропорта, регулярно обстреливавшие позиции сил АТО. Удар наносился по позициям РСЗО «Град», минометов и танков боевиков", - отметил Дмитрий Тымчук.

Кроме того, был нанесен авиаудар по базе террористов близ Лисичанска (ранее захваченная боевиками воинская часть Национальной гвардии). На данном объекте, согласно разведданным, базировались "кадыровцы".

Также дважды наносились удары по позициям террористов близ Изварино. "Некоторые из данных относительно расположения позиций террористов предоставили силам АТО боевики, ранее сдавшиеся в плен. Эти данные были проверены разведкой, после чего переданы авиации. Также с помощью авиации были доставлены боеприпасы, медикаменты и продовольствие в удаленные опорные пункты сил АТО в зоне проведения операции", - сообщил Дмитрий Тымчук.