Чалый: Консультации с РФ не повлияют на соглашение с ЕС

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил заместитель Главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый, сообщает пресс-служба президента.

«Мы сейчас идем по процедурам. После всех виз 28-ми министерств 28 стран ЕС она попадает на визирование и правовую оценку в Министерство юстиции Украины. После того заходит к Президенту и вносится в Парламент. То есть, идет последовательный демократический процесс», - сказал он.

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Чалый подчеркнул, что это Соглашение является важным для нашего государства, поэтому спешка в процессе его ратификации неуместна.

«Мы не хотим, чтобы было так, как было с пресловутыми харьковскими соглашениями, помним к чему это привело», - отметил он.

На замечание о том, что Молдова ратифицировала свое Соглашение с ЕС, заместитель Главы АПУ отметил, что в каждой стране утвержден свой ​​порядок указанного процесса.

«Совершенно иная процедура в Молдове: объемы торговли другие, процедура ратификации другая, чем в Украине. Поэтому сравнивать я бы не стал», - сказал Чалый.

Он также отметил, что на процесс ратификации и содержание Соглашения не влияют консультации по ней в трехстороннем формате Украина - ЕС - Россия. «Консультации не относится к процессу ратификации. Ни одна буква Соглашения изменена не будет», - подчеркнул заместитель Главы АПУ.