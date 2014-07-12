В зону АТО отправляется Хмельницкая рота милиции особого назначения “Богдан”

Сегодня хмельницкая рота милиции особого назначения “Богдан” отправляется в зону АТО для замены на боевом посту правоохранителей из Хмельницкой области, которые охраняют общественный порядок на блокпостах уже более месяца.

Как сообщает сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области, рота создавалась меньше месяца. В состав роты вошли добровольцы.

В оснащении ее всем необходимым приняли участие как община, так и благотворители, в частности, украинско-немецкая фирма передала “богдановцам” наполовину бронированный автомобиль, а прокуратура приобрела микроавтобус.

Читайте такжеВ Украине создано 30 спецподразделений МВД особого назначения - Аваков

“По военным стандартам рота оснащена на 100%. Кроме того, без полной экипировки работники МВД не могут быть отправлены в зону АТО по закону”, – отметил начальник УМВД в Хмельницкой области Александр Розизнаный.

Читайте такжеЗа ночь в зоне АТО погибли 3 военных, 23 ранены

В роте “Богдан” служат бойцы разного возраста и с разным опытом: самому молодому из них 18 лет, самому старшему – 57.

В составе хмельницкой роты милиции особого назначения “Богдан” - 101 боец.