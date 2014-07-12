В зону АТО отправляется Хмельницкая рота милиции особого назначения “Богдан”
По военным стандартам рота оснащена на 100%.
Сегодня хмельницкая рота милиции особого назначения “Богдан” отправляется в зону АТО для замены на боевом посту правоохранителей из Хмельницкой области, которые охраняют общественный порядок на блокпостах уже более месяца.
Как сообщает сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области, рота создавалась меньше месяца. В состав роты вошли добровольцы.
В оснащении ее всем необходимым приняли участие как община, так и благотворители, в частности, украинско-немецкая фирма передала “богдановцам” наполовину бронированный автомобиль, а прокуратура приобрела микроавтобус.
Читайте такжеВ Украине создано 30 спецподразделений МВД особого назначения - Аваков
“По военным стандартам рота оснащена на 100%. Кроме того, без полной экипировки работники МВД не могут быть отправлены в зону АТО по закону”, – отметил начальник УМВД в Хмельницкой области Александр Розизнаный.
Читайте такжеЗа ночь в зоне АТО погибли 3 военных, 23 ранены
В роте “Богдан” служат бойцы разного возраста и с разным опытом: самому молодому из них 18 лет, самому старшему – 57.
В составе хмельницкой роты милиции особого назначения “Богдан” - 101 боец.