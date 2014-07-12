Украина-РФ-ЕС запускают консультационный механизм для решения возможных рисков при имплементации Ассоциации

Соответствующее совместное заявление в пятницу в Брюсселе зачитал журналистам европейский комиссар по торговым вопросам Карл Де Гухт.

”Участники договорились запустить консультационный механизм, который сфокусируется на технических, регуляторных стандартах, таможенном администрировании, санитарных и фитосанитарных мероприятиях и так далее.

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Россия к 20 июля разошлет письмо с конкретными беспокойствами и рисками, то есть до конца следующей недели. Основываясь на этом письме, на уровне экспертов будут проходить двусторонние консультации, чтобы найти возможные решения”, - сообщил он алгоритм действия механизма.

По словам Де Гухта, эксперты также укажут, какие риски можно решить на двустороннем уровне, а к каким, в случае необходимости, должен быть приобщен ЕС. ”В таких случаях эксперты ЕС присоединятся к двустороннему процессу. Сначала они будут пытаться найти решение как можно большего количества беспокойств и рисков и определят проблемы, которые необходимо решить на высоком уровне. Перед экспертами поставлена задача разработать предварительный доклад к 1 сентября”, - детализировал комиссар.

Де Гухт продолжил, что 12 сентября министры встретятся вновь, чтобы обсудить доклад и обсудить возможные пути решения проблемных вопросов, которые остаются. ”Все стороны довольны результатом встречи”, - подчеркнул он.