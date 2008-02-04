Ющенко отменил указ о назначении Юрсы начальником областного управления СБУ
13:38, 04 февраля 2008Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой указ от 10 января 2008 года №6 о назначении Михаила ЮРСЫ начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.
Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, 10 января В.ЮЩЕНКО освободил Виктора КОБЫЛЬЧАКА от должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области и назначил на эту должность М.ЮРСУ.
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