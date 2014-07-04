Меркель обсудила с Обамой необходимость скорейшего прекращения боев в Украине

Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, телефонный разговор Меркель и Обамы состоялся вечером 3 июля.

"В этом контексте Россия должна внести свой вклад и повлиять на сепаратистов на востоке Украины, чтобы перемирия придерживались также сепаратисты", - отмечается в сообщении.

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Пресс-служба правительства ФРГ напомнила, что Меркель ранее выразила сожаление по поводу того, что сепаратисты продолжали боевые действия против украинской армии, несмотря на объявленное в июне президентом Украины Петром Порошенко одностороннее прекращение огня.

"Шанс на прекращение огня не должен быть вновь потерян", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба немецкого правительства также отметила, что в состав контактной группы, которая должна собраться для проведения переговоров о долгосрочном прекращении огня, входят представители украинского и российского правительств, а также ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июля, Меркель вместе с президентом Франции Франсуа Олланд провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого призвала его убедить сепаратистов на востоке Украины начать переговоры с украинской властью о прекращении боевых действий на востоке.

Главы МИД Германии, Франции, Украины и России в начале этой недели в Берлине определили план перемирия и договорились, что соответствующая контактная группа встретится для его обсуждения не позднее 5 июля.